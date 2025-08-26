26 de agosto de 2025
INCÊNDIO

Incêndio de 5 mil m² é controlado pelos bombeiros em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/Bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em vegetação na avenida Mário Covas, na Vila Nair, em São José dos Campos. A ocorrência aconteceu por volta das 18h dessa segunda-feira (25).

A equipe utilizou água e abafadores para controlar as chamas, que se espalharam por uma área de aproximadamente 5.000 metros quadrados.

O fogo foi totalmente extinto e o local foi deixado em segurança. Não houve vítimas.

