Adeus, Mayco! Amigos se despedem de atleta morto em São José

O atleta Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (25) em um motel de São José dos Campos, poucas horas depois de participar de uma competição de fisiculturismo.
Segundo o boletim de ocorrência, Mayco havia competido no domingo (24) e, após o evento, foi ao motel acompanhado da namorada para pernoitar. Durante a madrugada, por volta das 5h30, ele passou mal e apresentou dificuldades para respirar.
A companheira tentou reanimá-lo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a morte foi constatada ainda no local.
No primeiro registro policial, não foram encontrados indícios de violência. Porém, em atualização do boletim, o caso passou a ser investigado como morte suspeita, diante da possibilidade de uso de substâncias controladas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem indicar a causa do óbito.
O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São José dos Campos e segue em investigação pela Polícia Civil.
Comoção.
A morte de Mayco causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas do esporte. Nas redes sociais, Joyce Cristiny, escreveu. “Você sempre será meu herói, obrigada por tanto. Nós te amamos.”
Já o amigo Edson deixou outra mensagem. “Vai em paz, menino. Que Deus te receba de braços abertos. Você sempre foi uma pessoa do bem, de educação impecável. Até agora a ficha não caiu.”
Despedida.
O velório de Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino acontece nesta terça-feira (26), no Campo das Oliveiras – Sala Paris, na Avenida Siqueira Campos, Centro de Jacareí. A cerimônia ocorre das 11h às 15h, seguida de sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.