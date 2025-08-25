Adeus, Mayco! Amigos se despedem de atleta morto em São José

O atleta Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (25) em um motel de São José dos Campos, poucas horas depois de participar de uma competição de fisiculturismo.

Segundo o boletim de ocorrência, Mayco havia competido no domingo (24) e, após o evento, foi ao motel acompanhado da namorada para pernoitar. Durante a madrugada, por volta das 5h30, ele passou mal e apresentou dificuldades para respirar.