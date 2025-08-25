Tudo aberto! São José arranca empate com o São Bento fora de casa

O São José arrancou empate por 1 a 1 com o São Bento na noite desta segunda-feira (25), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. Com esse resultado, uma vitória simples na volta garante a vaga joseense e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Agora, a Águia do Vale volta a jogar em casa no outro sábado (30), a partir das 16h, no estádio Martins Pereira. Quem avançar, irá para as quartas de final do torneio.
Como foi o jogo entre São Bento e São José
Em campo, o São José começou a partida de forma ofensiva, mesmo atuando como visitante. Mas, logo aos 5min, o atacante Marlon Martins, que entrou como titular, sentiu lesão muscular e foi substituído por Vinícius Tanque.
Apesar da Águia ter mais posse de bola, a primeira chance foi do São Bento e foi muito clara. Aos 16min, Hannyel recebeu livre na área, chutou de perna esquerda, mas Gabriel Afonso fez defesa espetacular e mandou para escanteio.
Em seguida, aos 18min, o São José fez sua primeira finalização. No lance, Rone recebeu na entrada da área e bateu em cima do goleiro.
A partida tinha poucas chances e a Águia só chegou de novo aos 32min, quando João Igor pegou uma sobra na entrada da área, após a zaga afastar mal. Porém, mesmo livre, ele se afobou e bateu por cima, sem tanto perigo.
E, no minuto seguinte, veio o grande lance do primeiro tempo. O meia Cristiano emendou uma bicicleta com categoria, mandou para o gol e a bola desviou para escanteio. E, na cobrança, a bola veio para Bruno Cardoso, que subiu livre de cabeça, testou e Rafael Pascola espalmou de forma espetacular. E o primeiro acabou empatado por 0 a 0.
Segundo tempo
Após o intervalo, o São Bento voltou melhor e quase marcou aos 6min, quando Lauder recebeu na altura da marca do pênalti, já sem goleiro, porém, a zaga do São José salvou em cima da linha. E, no lance seguinte, de novo com Lauder, ele finalizou na pequena área e Danilo Fidélis desviou para escanteio.
Depois, aos 13min, o São Bento atacou pela esquerda, veio o cruzamento e Bruno Cardoso desviou para escanteio, quase marcando contra. Contudo, na cobrança, a bola sobrou para Marco Gabriel, que mandou uma bomba no meio do gol: 1 a 0.
Apenas depois disso a Águia conseguiu reagir e melhorou em campo. Assim, empatou aos 26min, quando o lateral esquerdo Fernando Junior arriscou de fora da área e mandou no canto direito: 1 a 1.
Com o empate, o São José passou a ter um controle maior do jogo novamente. Mas, sem conseguir criar grandes chances de gol e o placar ficou mesmo empatado.
Ficha técnica
São Bento
Rafael Pascola; Léo Príncipe, Grasson e Félix Jorge; Fábio Bahia, Marco Gabriel (Eduardo), Lauder (Valtinho) e Rodrigo Andrade (Kunzel); Pedro Igor (Vinicinho) e Hannyel (Flávio Souza). Técnico: Fabiano Carneiro.
São José
Gabriel Afonso; Danilo Fidélis, Bruno Cardoso, Gustavo Brandão e Fernando Junior; João Igor, Luis Otávio, Cristiano (Gustavo Henrique) e Flávio Henrique (Bruno Menezes); Rone (Toni Lucas) e Marlon Martins (Vinícius Tanque). Técnico: Marcelo Marelli
Gols: Marco Gabriel, aos 14min, Fernando Júnior aos 26min do 2º tempo. Árbitro: Marianna Nanni Batalha. Local: estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Data: segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Cartões amarelos: Grasson, Marco Gabriel, Pedro Igor (SB); Luís Otávio, Vinícius Tanque (SJ).