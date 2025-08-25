Andar de bike compartilhada em São José ficará 20% mais caro

Bikes
Andar com as bicicletas compartilhadas em São José dos Campos vai ficar 20% mais caro a partir da próxima segunda-feira (1º).
Valores
O tíquete de 30 minutos passará de R$ 2,50 para R$ 3. O uso diário, pelo período de 24 horas (limite de 4 viagens, de até 60 minutos), passará de R$ 10 para R$ 12. E o uso mensal, pelo período de 30 dias (até 4 viagens por dia), passará R$ 25 para R$ 30.
Decreto
Editado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto que alterou os valores do serviço foi publicado no diário oficial nessa segunda-feira (25). No texto, Anderson cita "a necessidade de regulamentar preço público referente à cobrança de valores para utilização das bicicletas compartilhadas".