25 de agosto de 2025
A PARTIR DE SETEMBRO

Andar de bike compartilhada em São José ficará 20% mais caro

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
A partir de setembro, tíquete de 30 minutos passará de R$ 2,50 para R$ 3
A partir de setembro, tíquete de 30 minutos passará de R$ 2,50 para R$ 3

Bikes
Andar com as bicicletas compartilhadas em São José dos Campos vai ficar 20% mais caro a partir da próxima segunda-feira (1º).

Valores
O tíquete de 30 minutos passará de R$ 2,50 para R$ 3. O uso diário, pelo período de 24 horas (limite de 4 viagens, de até 60 minutos), passará de R$ 10 para R$ 12. E o uso mensal, pelo período de 30 dias (até 4 viagens por dia), passará R$ 25 para R$ 30.

Decreto
Editado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto que alterou os valores do serviço foi publicado no diário oficial nessa segunda-feira (25). No texto, Anderson cita "a necessidade de regulamentar preço público referente à cobrança de valores para utilização das bicicletas compartilhadas".

