Fisiculturista morto em motel de SJC é identificado pela polícia

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga a morte de Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira (25) em um motel no bairro Chácaras Reunidas.
De acordo com o boletim de ocorrência, Mayco havia participado no domingo (24) de uma competição de fisiculturismo na cidade. Após o evento, ele e a namorada foram até o estabelecimento para pernoitar.
Durante a madrugada, por volta das 5h30, o atleta passou mal, apresentando dificuldades para respirar. A companheira tentou reanimá-lo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas a equipe médica constatou o óbito no local.
Inicialmente, não foram identificados sinais de violência ou lesões aparentes. Porém, na segunda edição do boletim, a morte passou a ser registrada como suspeita, diante da possibilidade de uso de substâncias controladas. Por isso, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que fará os exames para determinar a causa da morte.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 3º Distrito Policial de São José dos Campos. O caso segue em investigação.