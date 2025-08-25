Fisiculturista morto em motel de SJC é identificado pela polícia

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga a morte de Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, ocorrida na manhã desta segunda-feira (25) em um motel no bairro Chácaras Reunidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mayco havia participado no domingo (24) de uma competição de fisiculturismo na cidade. Após o evento, ele e a namorada foram até o estabelecimento para pernoitar.