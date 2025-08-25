Homem morre em elevador no Jardim Aquarius, em São José

Um homem de 75 anos morreu na tarde desta segunda-feira (25) após sofrer um mal súbito dentro de um elevador em um edifício residencial no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda dentro do elevador do prédio Altos do Esplanada II, localizado na Rua Doutor Vicente de Finis Neto.