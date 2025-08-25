25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Homem morre em elevador no Jardim Aquarius, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Ocorrência foi registrada no Jardim Aquárius, em São José
Um homem de 75 anos morreu na tarde desta segunda-feira (25) após sofrer um mal súbito dentro de um elevador em um edifício residencial no bairro Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda dentro do elevador do prédio Altos do Esplanada II, localizado na Rua Doutor Vicente de Finis Neto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e prestaram atendimento imediato, mas o homem não resistiu.

O caso foi registrado pelas autoridades e as circunstâncias da ocorrência serão apuradas.

