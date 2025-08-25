São José Futsal e Pinda fazem duelo regional pelo Paulista

O São José Futsal recebe a Ferroviária de Pinda na noite desta terça-feira (26), a partir das 19h30, no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Paulista de Futsal.
E, neste duelo regional, os dois times vêm de vitória, embora os joseenses vivam um momento de instabilidade na LNF (Liga Nacional de Futsal), com sete derrotas seguidas.
No Paulista, ao menos o São José triunfou na rodada passada, quando venceu o Pulo Futsal por 3 a 2, em Campinas, no meio de semana, dia 19 de agosto. Já o Pinda goleou o Praia Grande, no ginásio da Ferroviária, por 6 a 2, no último dia 21.
Inclusive, o jogo de logo mais é um confronto direto por posições, já que o São José começa a rodada com 17 pontos, em quarto lugar na classificação. Enquanto isso, Pinda está em quinto, com 17 pontos somados. Assim, poderá se igualar em pontos aos joseenses em caso de triunfo fora de casa.