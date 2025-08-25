São José Futsal e Pinda fazem duelo regional pelo Paulista

O São José Futsal recebe a Ferroviária de Pinda na noite desta terça-feira (26), a partir das 19h30, no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Paulista de Futsal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E, neste duelo regional, os dois times vêm de vitória, embora os joseenses vivam um momento de instabilidade na LNF (Liga Nacional de Futsal), com sete derrotas seguidas.