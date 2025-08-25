URGENTE: Homem passa mal e morre em quarto de motel em São José

Um homem morreu no quarto de um motel em São José dos Campos na madrugada desta segunda-feira (25).
A morte ocorreu por volta das 5h, em um motel na zona sul da cidade.
De acordo com informações preliminares, um casal estava em um dos quartos e o homem começou a passar mal, tendo convulsões e apresentando dificuldade para respirar.
A companheira dele procurou ajuda, mas, apesar do socorro, o homem não sobreviveu. "Foi horrível a moça em choque", contou a OVALE uma testemunha. "Ela disse que acordou com ele tendo convulsões e logo em seguida parou", complementou.
O homem não sobreviveu. Ele tinha 32 anos.
*Matéria em atualização