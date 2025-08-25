URGENTE: Homem passa mal e morre em quarto de motel em São José

Um homem morreu no quarto de um motel em São José dos Campos na madrugada desta segunda-feira (25).

A morte ocorreu por volta das 5h, em um motel na zona sul da cidade.