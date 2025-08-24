URGENTE: Homem é assassinado na portaria de condomínio na RMVale

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (24) na portaria de um condomínio na Praia de Itamambuca, em Ubatuba. A vítima, identificada apenas como Marlon, foi atingida por pelo menos cinco disparos, no tórax e braço, enquanto chegava à entrada do condomínio de motocicleta.

Segundo testemunhas, o suspeito estava a pé, usando máscara e roupas de catador de latinhas, disfarce que teria facilitado a aproximação da vítima. Ainda de acordo com relatos, após Marlon cair, o atirador teria conferido os disparos antes de fugir do local.