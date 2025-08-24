Sidney Oliveira: Auditor de SJC ocultava fortuna em criptomoedas

O Ministério Público revelou que os dois principais auditores fiscais presos na Operação Ícaro — um deles de São José dos Campos e outro formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) — escondiam uma fortuna milionária em criptomoedas.

Os investigadores afirmam que Artur Gomes da Silva Neto, considerado o “cérebro” do esquema bilionário de corrupção na Secretaria da Fazenda, e Marcelo de Almeida Gouveia, preso em um apartamento em São José, movimentavam valores ocultos em bitcoins e ethers para lavar o dinheiro de propinas milionárias.

Segundo o MP, Artur teria recebido sozinho mais de R$ 1 bilhão em vantagens ilícitas desde 2021, manipulando créditos de ICMS em favor de gigantes do varejo, como a Ultrafarma, do empresário Sidney Oliveira, e a Fast Shop.