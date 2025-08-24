Brasil: técnica de enfermagem Marisol é encontrada morta em UPA

Uma tragédia marcou a madrugada deste sábado (23) em Inoã, distrito de Maricá (RJ). A técnica de enfermagem Marissol Folgozy, de 32 anos, foi encontrada morta dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde trabalhava. Ela era casada e tinha uma filha pequena.

Segundo informações preliminares, colegas de plantão estranharam a ausência da profissional e a encontraram inconsciente no dormitório da unidade. Marissol estava com um acesso venoso em um dos braços, o que levantou a suspeita de que tenha feito uso de medicação.