Brasil: técnica de enfermagem Marisol é encontrada morta em UPA

Uma tragédia marcou a madrugada deste sábado (23) em Inoã, distrito de Maricá (RJ). A técnica de enfermagem Marissol Folgozy, de 32 anos, foi encontrada morta dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde trabalhava. Ela era casada e tinha uma filha pequena.
Segundo informações preliminares, colegas de plantão estranharam a ausência da profissional e a encontraram inconsciente no dormitório da unidade. Marissol estava com um acesso venoso em um dos braços, o que levantou a suspeita de que tenha feito uso de medicação.
A equipe médica tentou reanimá-la por meio de manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, mas a técnica de enfermagem não resistiu.
Investigação
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, onde passará por exames de necropsia que vão apontar a causa da morte. A principal suspeita é de intoxicação exógena provocada por uso de medicamento.
Quem era Marissol
Moradora de Itaipuaçu, Marissol era casada e mãe de uma filha pequena. Muito conhecida e querida na região, a morte precoce da profissional de saúde gerou grande comoção entre amigos e colegas de trabalho.