Adeus, Evelyn: morte de enfermeira querida comove a região

A cidade de Caraguatatuba amanheceu em luto com a notícia da morte de Evelyn Vika, enfermeira da UPA Central, que deixou uma trajetória marcada pela dedicação, humanidade e amor à profissão. A profissional era muito querida por colegas de trabalho, pacientes e amigos, que prestaram diversas homenagens nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo relatos de pessoas próximas, Evelyn sempre exerceu a enfermagem com excelência, atuando de forma incansável no cuidado com a vida do próximo. Sua morte precoce gerou grande comoção na comunidade da saúde e entre moradores do município.
Homenagens comoventes
Mensagens de despedida destacam o carisma e a alegria de Evelyn. “Você era um ser incrível, sempre com um largo sorriso no rosto. Sei que agora está festejando no céu, porque era assim que gostava de viver”, escreveu Maya Thi.
O colega Erick Pereira também lamentou a perda: “Uma excelente profissional, uma grande perda para a saúde pública de nosso município. Que Deus conforte familiares e amigos”.
Já Elaine Goll destacou a força da enfermeira: “Foi guerreira, lutou bravamente. Desejo muita força à família, principalmente para sua filha, neste momento tão doloroso”.
Legado de dedicação
Durante sua trajetória na saúde pública de Caraguá, Evelyn se destacou não apenas pela competência técnica, mas pelo acolhimento humano e o respeito com que tratava cada paciente. A lembrança de sua atuação seguirá viva entre todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.
Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte nem detalhes sobre velório e sepultamento.