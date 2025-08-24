Adeus, Evelyn: morte de enfermeira querida comove a região

A cidade de Caraguatatuba amanheceu em luto com a notícia da morte de Evelyn Vika, enfermeira da UPA Central, que deixou uma trajetória marcada pela dedicação, humanidade e amor à profissão. A profissional era muito querida por colegas de trabalho, pacientes e amigos, que prestaram diversas homenagens nas redes sociais.

Segundo relatos de pessoas próximas, Evelyn sempre exerceu a enfermagem com excelência, atuando de forma incansável no cuidado com a vida do próximo. Sua morte precoce gerou grande comoção na comunidade da saúde e entre moradores do município.

Homenagens comoventes