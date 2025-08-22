Dado Dolabella empurra Wanessa Camargo após crise de ciúmes

Uma crise de ciúmes do ator Dado Dolabella provocou confusão em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21). O episódio aconteceu durante uma confraternização com participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, e envolveu a cantora Wanessa Camargo e o sertanejo Luan Pereira.
Segundo relatos, o tumulto começou quando Luan mostrou um passo de dança a Wanessa, colocando a mão em sua cintura. Mesmo com a namorada de Luan presente e sem indícios de paquera, Dado reagiu com ciúmes, teria empurrado o cantor — que caiu no chão — e, em seguida, também empurrado Wanessa. O ator foi retirado do local.
Fontes ainda afirmaram que Dado tentou seguir Wanessa até o hotel onde estava hospedada, mas não foi atendido.
Nas redes sociais, a cantora esclareceu que, apesar da confusão, não foi agredida. “Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, em relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem!”, escreveu nos stories do Instagram. Ele ainda não se manifestou publicamente.
O episódio repercutiu fortemente nas redes sociais, reacendendo os holofotes sobre o relacionamento marcado por idas e vindas entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella.