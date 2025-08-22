Dado Dolabella empurra Wanessa Camargo após crise de ciúmes

Uma crise de ciúmes do ator Dado Dolabella provocou confusão em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21). O episódio aconteceu durante uma confraternização com participantes do quadro “Dança dos Famosos”, do Domingão com Huck, e envolveu a cantora Wanessa Camargo e o sertanejo Luan Pereira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos, o tumulto começou quando Luan mostrou um passo de dança a Wanessa, colocando a mão em sua cintura. Mesmo com a namorada de Luan presente e sem indícios de paquera, Dado reagiu com ciúmes, teria empurrado o cantor — que caiu no chão — e, em seguida, também empurrado Wanessa. O ator foi retirado do local.