Adeus Pyetro: menino que morreu atropelado é identificado em SJC

O menino Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, morreu atropelado no Anel Viário, em São José dos Campos, no fim da tarde desta sexta-feira (22). O garoto foi identificado pelas forças de segurança pública. Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
O caso está comovendo a cidade. O atropelamento aconteceu por volta das 17h30, na avenida Senador Teotônio Vilela, região do bairro Monte Castelo.
O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor do carro, um Chevrolet Cobalt prata, foi identificado como um analista de sistemas de 42 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o veículo pertence a uma empresa. No momento do acidente, o automóvel seguia no sentido norte da via quando atingiu a criança.
O caso segue em apuração pela Polícia Civil, que vai analisar as circunstâncias do acidente e ouvir novamente os envolvidos.