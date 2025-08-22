Adeus Pyetro: menino que morreu atropelado é identificado em SJC

O menino Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, morreu atropelado no Anel Viário, em São José dos Campos, no fim da tarde desta sexta-feira (22). O garoto foi identificado pelas forças de segurança pública. Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O caso está comovendo a cidade. O atropelamento aconteceu por volta das 17h30, na avenida Senador Teotônio Vilela, região do bairro Monte Castelo.