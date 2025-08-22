24 de agosto de 2025
TRISTEZA

Adeus Pyetro: menino que morreu atropelado é identificado em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Trecho do local do acidente
Trecho do local do acidente

O menino Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, morreu atropelado no Anel Viário, em São José dos Campos, no fim da tarde desta sexta-feira (22). O garoto foi identificado pelas forças de segurança pública. Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O caso está comovendo a cidade. O atropelamento aconteceu por volta das 17h30, na avenida Senador Teotônio Vilela, região do bairro Monte Castelo.

O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor do carro, um Chevrolet Cobalt prata, foi identificado como um analista de sistemas de 42 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo pertence a uma empresa. No momento do acidente, o automóvel seguia no sentido norte da via quando atingiu a criança.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil, que vai analisar as circunstâncias do acidente e ouvir novamente os envolvidos.

