URGENTE: Menino de 7 anos morre atropelado no Anel Viário, em SJC

Tragédia em São José dos Campos.

Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado nas proximidades do Anel Viário (Fundo do Vale), no centro da cidade, na noite desta sexta-feira (22).

A informação foi divulgada pela página Olho Vivo do Vale e foi confirmada por OVALE.