URGENTE: Menino de 7 anos morre atropelado no Anel Viário, em SJC

Tragédia em São José dos Campos.
Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado nas proximidades do Anel Viário (Fundo do Vale), no centro da cidade, na noite desta sexta-feira (22).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A informação foi divulgada pela página Olho Vivo do Vale e foi confirmada por OVALE.
Segundo informações preliminares, três crianças tentavam atravessar a via. Duas conseguiram passar, mas o menino acabou atingido por um carro.
O motorista, um homem de 40 anos, disse que não conseguiu ver as crianças a tempo de evitar o acidente. Ele ajudou no socorro.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou atendimento emergencial, no entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.
A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes pela Guarda Civil Municipal de São José dos Campos.
*Matéria em atualização