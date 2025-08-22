Niver da Pri em alto estilo em São José

Em clima de festa e boas energias, aconteceu no último dia 18 de agosto mais uma edição do já tradicional Niver da Pri, que há tempos entrou para o calendário de celebrações mais aguardadas da região.
A comemoração reuniu amigos, parceiros e admiradores em uma noite marcada por música, emoção e muita alegria. Tudo foi produzido com carinho pela própria artista, Priscilla Coutto, ao lado de Danny Olliveira, parceiro constante em seus projetos.
Priscilla, que também assina o sucesso do Bloco da Pri — um dos maiores blocos de carnaval da região — aproveitou a ocasião para reforçar sua conexão com o público. E já deixou a promessa: em 31 de janeiro de 2026, o bloco volta às ruas, arrastando milhares de foliões com sua energia contagiante.
Com mais de duas décadas de carreira, Priscilla segue firme na cena artística, consolidando-se como uma das personalidades mais queridas e respeitadas da região. Uma festa que, sem dúvidas, já deixa saudade e aumenta a expectativa para os próximos encontros.