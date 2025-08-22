24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FRIO?

Frente fria já tem data para voltar a São José; veja quando

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Frio deve voltar a São José
Frio deve voltar a São José

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças significativas nas condições climáticas a partir de domingo (24), com impactos previstos principalmente no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A passagem de uma frente fria deve provocar queda acentuada nas temperaturas e ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o órgão, os termômetros nas duas regiões devem oscilar entre 15°C e 20°C, acompanhados de rajadas de vento e possibilidade de descargas elétricas. A recomendação é de cautela redobrada, sobretudo em áreas abertas.

Antes da chegada da frente fria, o sábado (23) será marcado por tempo seco e altas temperaturas. No Vale e no Litoral Norte, a previsão indica variação entre 18°C e 29°C, com umidade relativa do ar em níveis críticos, entre 19,9% e 12%, faixa considerada de risco à saúde.

A Defesa Civil reforça a importância de evitar exposição direta ao sol nos horários de maior calor, manter a hidratação e dedicar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários