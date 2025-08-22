Frente fria já tem data para voltar a São José; veja quando

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças significativas nas condições climáticas a partir de domingo (24), com impactos previstos principalmente no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A passagem de uma frente fria deve provocar queda acentuada nas temperaturas e ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

De acordo com o órgão, os termômetros nas duas regiões devem oscilar entre 15°C e 20°C, acompanhados de rajadas de vento e possibilidade de descargas elétricas. A recomendação é de cautela redobrada, sobretudo em áreas abertas.