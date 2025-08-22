24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

Collab Bruna Cardoso e Lelive

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fotos: Helena Bertolini
Marília Scarparo, fundadora da marca e Bruna Cardoso
Marília Scarparo, fundadora da marca e Bruna Cardoso

A LeliveShoes brilhou no último dia 14 com o lançamento de sua terceira e deslumbrante collab com a influencer Bruna Cardoso. A coleção, toda em camurça, mistura o charme boho com o frescor contemporâneo, resultando em peças sofisticadas e irresistíveis. A loja da marca, na Nova Campinas, ficou simplesmente lotada de clientes elegantes e convidadas estreladas em um evento animado e cheio de estilo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Antes disso, um pré-lançamento exclusivo no restaurante Il Balcone já havia despertado desejo absoluto. Mais uma vez, Lelive e Bruna mostraram que sabem transformar moda em verdadeiro sucesso.Confira as fotos de Helena Bertolini.

Ana Camila Bolzani, Marília Scarparo e Ana Paula Paschoal
Ana Camila Bolzani, Marília Scarparo e Ana Paula Paschoal
Andrea Herrmann e Bruna Cardoso
Andrea Herrmann e Bruna Cardoso
Letícia Testa, Bruna Cardoso, Natália Meneguzzi, Maysa Zambotti e Bruna Begossi
Letícia Testa, Bruna Cardoso, Natália Meneguzzi, Maysa Zambotti e Bruna Begossi

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários