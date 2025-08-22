Collab Bruna Cardoso e Lelive

A LeliveShoes brilhou no último dia 14 com o lançamento de sua terceira e deslumbrante collab com a influencer Bruna Cardoso. A coleção, toda em camurça, mistura o charme boho com o frescor contemporâneo, resultando em peças sofisticadas e irresistíveis. A loja da marca, na Nova Campinas, ficou simplesmente lotada de clientes elegantes e convidadas estreladas em um evento animado e cheio de estilo.

Antes disso, um pré-lançamento exclusivo no restaurante Il Balcone já havia despertado desejo absoluto. Mais uma vez, Lelive e Bruna mostraram que sabem transformar moda em verdadeiro sucesso.Confira as fotos de Helena Bertolini.