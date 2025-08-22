Estação Evoluir é entregue e emociona mães em Jacareí

A Prefeitura de Jacareí inaugurou, na manhã desta sexta-feira (8), um novo espaço para atender crianças atípicas da cidade. A Estação Evoluir é um local inovador de acolhimento, atendimento clínico e educacional voltado a crianças neurodivergentes, incluindo TEA (Transtorno do Espectro Autista), de 0 a 11 anos, e suas famílias.

Criada pela Prefeitura de Jacareí, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e da Diretoria de Inclusão, a unidade tem como missão promover diagnóstico precoce, intervenções terapêuticas personalizadas e inclusão escolar e social, sempre com base em evidências científicas e um olhar humanizado. A previsão é que 470 crianças sejam atendidas. Além de recursos próprios, a implementação da Estação Evoluir contou com uma emenda proveniente do deputado estadual, André do Prado.

A cerimônia oficial de entrega contou com a participação do prefeito de Jacareí, Celso Florêncio, secretários municipais, presidentes de autarquias, do deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, deputado federal, Márcio Alvino, além de representantes de associações e entidades de Jacareí.

“Esse espaço é um sonho para todas as mães do nosso grupo, pois antes não tinha nada parecido. É um local digno e de respeito, proporcionando uma virada de chave para todas as crianças neurodivergentes, que passarão a contar com uma equipe multidisciplinar”, disse Mônica Rezende, mãe do Emanuel, de 6 anos.

“Estou emocionada, pois realmente é um sonho ver toda essa estrutura à disposição das crianças atípicas, como o meu filho, que precisam desse atendimento especializado. Sempre tive fé que esse momento fosse chegar”, completou Tatiane Sousa, mãe do pequeno Lucas, de 7 anos.

Estação Evoluir

O local conta com equipe multiprofissional, formada por psiquiatra infantil, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos ABA (Análise do Comportamento Aplicada, na tradução para o português), assistentes sociais, nutricionistas e aplicadores ABA — atuando de forma integrada com a rede pública, garantindo suporte clínico, educacional e psicossocial.

O muralismo do novo prédio público foi feito pelo servidor e artista Clóvis Masson. Já a infraestrutura inclui salas terapêuticas temáticas, jardim sensorial, espaços de atividades de vida diária (cozinha, quarto e sala simulados), salas de atendimento educacional especializado, espaço sensorial, áreas de convivência e espaços de apoio às famílias. A porta de entrada para atendimento será por meio da Unidade Básica de Saúde mais próxima.

“A causa do autismo é uma das prioridades da nossa cidade. É um espaço destinado a todas as crianças neurodivergentes, para que sejam bem inseridas no ambiente escolar, com estímulo correto, estrutura adequada, e depois possam ganhar o mundo. É um prédio público, pensado com muito carinho”, afirmou o prefeito, Celso Florêncio.