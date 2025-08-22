Taubaté terá R$ 5 milhões para drenagem e controle de erosões

Convênio
O Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) irá financiar mais três obras de drenagem e controle de erosões em Taubaté, que custarão R$ 5 milhões. Desse total, R$ 4,4 milhões virão do órgão estadual e R$ 600 mil da Prefeitura, como contrapartida.
Projetos
Das três propostas aprovadas, duas são relacionadas ao Córrego do Convento Velho, nos bairros Jardim Santa Clara e Jaraguá. A outra é destinada à elaboração de projetos executivos para as bacias hidrográficas dos Córregos do Judeu e do Convento Velho, com base nos estudos do Plano Municipal de Macrodrenagem.
Convento Velho 1
Para o Córrego do Convento Velho, uma das propostas é referente à execução de obras de contenção em trecho adjacente à Avenida Dr. Benedito Elias de Souza. O projeto prevê a execução de contenção em muro de gabião, com o objetivo de realizar o controle de processos erosivos. O custo estimado da obra é de R$ 830 mil, com previsão de duração de seis meses.
Convento Velho 2
A segunda proposta aprovada para o mesmo córrego prevê a construção de muro de gabião em trecho adjacente à Avenida Zélia Alves Ferreira. Nesta etapa serão executados 122 metros lineares de contenção em área de grande instabilidade a fim de complementar as demais ações de estabilidade empregadas ao longo do córrego. O custo estimado para essa obra é de R$ 2,7 milhões, com duração prevista de seis meses.
Projetos 1
A terceira proposta trata da elaboração de projetos executivos para as bacias hidrográficas dos Córregos do Judeu e do Convento Velho. O principal objetivo da proposta é elaborar os projetos para adequação das travessias apontadas como subdimensionadas no Plano de Macrodrenagem e, futuramente, dar início à execução das obras.
Projetos 2
A adequação das travessias tem como impacto direto a redução das ocorrências de inundações e alagamentos. Essa proposta prevê, ao todo, a elaboração de projetos para três reservatórios de detenção, seis adequações de travessias no Córrego do Judeu e 10 adequações de travessias no Córrego do Convento Velho. O custo estimado é de R$ 1,5 milhão, e os projetos devem ser entregues em 10 meses.