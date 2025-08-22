Taubaté terá R$ 5 milhões para drenagem e controle de erosões

Convênio

O Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) irá financiar mais três obras de drenagem e controle de erosões em Taubaté, que custarão R$ 5 milhões. Desse total, R$ 4,4 milhões virão do órgão estadual e R$ 600 mil da Prefeitura, como contrapartida.

Projetos

Das três propostas aprovadas, duas são relacionadas ao Córrego do Convento Velho, nos bairros Jardim Santa Clara e Jaraguá. A outra é destinada à elaboração de projetos executivos para as bacias hidrográficas dos Córregos do Judeu e do Convento Velho, com base nos estudos do Plano Municipal de Macrodrenagem.