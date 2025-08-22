‘Deus me colocou no caminho', diz vizinho que salvou bebê em SJC

A recém-nascida que nasceu no banheiro de uma casa na região sul de São José dos Campos foi salva pela atuação rápida de um vizinho da família, que levou a bebê para o hospital. A menina estava com baixos sinais vitais, segundo ele.
O caso aconteceu numa casa no Jardim Oriente, na noite dessa quinta-feira (21), e comoveu moradores da localidade. Há informações não confirmadas de que a mãe teria tentado jogar a bebê no vaso sanitário, mas isso pode ter ocorrido por acidente e não de forma intencional.
Gestor de uma loja de veículos, Ulisses Correia de Araújo Jr, 32 anos, contou que recebeu uma mensagem por volta das 18h30 de que a esposa, que está grávida, não estava se sentindo bem – ela se recuperou depois.
“Ao chegar na frente da minha casa, a avó da criança me grita e pede ajuda. Disse a ela que precisava ajudar minha mulher, mas ela falou que o assunto era “muito importante” e que não podia esperar”, disse Ulisses.
Ele entrou na casa e se deparou com a recém-nascida enrolada num pano, nos braços de um primo da família, com baixos sinais vitais. Uma ambulância havia sido chamada, mas ainda não tinha chegado.
“Peguei a criança e a primeira reação que tive foi de levar ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas Sul, que era mais próximo”, disse ele. O primo da família foi com ele no veículo.
“Os sinais da criança estavam baixos. Tive uma reação rápida, passei sinal vermelho, não sei se tomei multa. Só queria chegar rápido ao hospital”, afirmou.
Emoção.
Ulisses conta que chorou ao ouvir o choro da bebê no hospital. “Só de falar eu fico emocionado [chora ao telefone]. Depois que vi a criança chorar no hospital eu gritava e agradecia a Deus por ter me colocar no caminho dela naquele momento”.
O gestor contou que um grupo de amigos já enviou dinheiro para comprar fraldas e donativos para a bebê, que está bem de saúde. Roupinhas também estão sendo doadas.
“Acho que fiz o bem, o que era certo a fazer naquela hora. Me preocupei em salvar a vida da criança, que agora está com a mãe e a avó no hospital”, contou.
Segundo ele, a avó da recém-nascida disse que estava em casa quando ouviu um choro de bebê vindo do banheiro. Ela achou estranho, porque não havia crianças em casa.
“Ela começou a bater no banheiro e a filha não respondia, mas depois conseguiram pegar a criança. Não sabemos o que aconteceu [se a mãe tentou jogar a criança no vaso sanitário]. Não tem essa informação. Não dá para julgar porque não vi. Pode ter sido um acidente quando ela sentou no vaso. Não sabemos”, afirmou Ulisses.
Segundo ele, a gestante tem cerca de 30 anos e já é mãe. “Ela trabalha normalmente. Nunca a vimos com barriga de gestante e não sabemos o que aconteceu. Ninguém pode julgar sem saber. O importante é que estão bem”.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que o Hospital Municipal não divulga dados de pacientes a terceiros em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).