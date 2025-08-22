‘Deus me colocou no caminho', diz vizinho que salvou bebê em SJC

A recém-nascida que nasceu no banheiro de uma casa na região sul de São José dos Campos foi salva pela atuação rápida de um vizinho da família, que levou a bebê para o hospital. A menina estava com baixos sinais vitais, segundo ele.

O caso aconteceu numa casa no Jardim Oriente, na noite dessa quinta-feira (21), e comoveu moradores da localidade. Há informações não confirmadas de que a mãe teria tentado jogar a bebê no vaso sanitário, mas isso pode ter ocorrido por acidente e não de forma intencional.