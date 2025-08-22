24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
MÚSICA

Orquestra Joseense faz concerto de Câmara gratuito

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O Cine Santana, em São José dos Campos, recebe mais uma edição do Concerto de Câmara da Orquestra Joseense. Na próxima quarta-feira (27), o evento começa às 20h e é uma ótima oportunidade para apreciar um repertório que mescla composições clássicas e contemporâneas.

A entrada é gratuita, mas a reserva de ingressos é obrigatória e pode ser feita pelo site.

A Orquestra Joseense é um projeto da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que oferece educação musical de qualidade a jovens talentos a partir de 16 anos. O objetivo é aprimorar as habilidades técnicas e artísticas dos participantes, preparando-os para a profissionalização na área musical.

Repertório

Brent Heisinger - Marcha para Tímpanos e Metais
Aaron Copland - Fanfarra para o Homem Comum
Charles Gounod - Pequena Sinfonia
Josef Suk - Serenata para Cordas, Op. 6

O Cine Santana fica na avenida Rui Barbosa, número 2005 - Santana.

