Orquestra Joseense faz concerto de Câmara gratuito

O Cine Santana, em São José dos Campos, recebe mais uma edição do Concerto de Câmara da Orquestra Joseense. Na próxima quarta-feira (27), o evento começa às 20h e é uma ótima oportunidade para apreciar um repertório que mescla composições clássicas e contemporâneas.
A entrada é gratuita, mas a reserva de ingressos é obrigatória e pode ser feita pelo site.
A Orquestra Joseense é um projeto da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que oferece educação musical de qualidade a jovens talentos a partir de 16 anos. O objetivo é aprimorar as habilidades técnicas e artísticas dos participantes, preparando-os para a profissionalização na área musical.
Repertório
Brent Heisinger - Marcha para Tímpanos e Metais
Aaron Copland - Fanfarra para o Homem Comum
Charles Gounod - Pequena Sinfonia
Josef Suk - Serenata para Cordas, Op. 6
O Cine Santana fica na avenida Rui Barbosa, número 2005 - Santana.