Obras na Av. do Povo e Campos Elíseos custarão R$ 21,6 milhões

Licitações
As obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes em Taubaté, irão custar R$ 21,668 milhões. As duas licitações já foram concluídas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Convênio
As obras serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 18,4 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 3,268 milhões serão aportados pela Prefeitura.
Campos Elíseos
No Campos Elíseos será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), com proposta de R$ 11,4 milhões - o valor máximo era de R$ 14,9 milhões. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.
Avenida do Povo
Na Avenida do Povo será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Land Vale, de Jacareí, com proposta de R$ 10,2 milhões - o valor máximo era de R$ 13,6 milhões. O prazo para execução do serviço é de 9 meses.
Obras
A previsão da Prefeitura é de que a ordem de serviço seja emitida no último trimestre de 2025, com início das obras em abril de 2026, logo após o período de chuvas. A conclusão está prevista para o fim do ano que vem.