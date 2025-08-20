Obras na Av. do Povo e Campos Elíseos custarão R$ 21,6 milhões

Licitações

As obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes em Taubaté, irão custar R$ 21,668 milhões. As duas licitações já foram concluídas.

Convênio

As obras serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 18,4 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 3,268 milhões serão aportados pela Prefeitura.