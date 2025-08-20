35º Festidança tem espetáculos gratuitos em dez espaços públicos

A 35ª edição do Festidança já tem data e programação definidas em São José dos Campos. Com o tema "Cidade em Movimento", o festival acontece de 5 a 13 de setembro, com apresentações gratuitas e abertas ao público.
Neste ano, o evento retoma o formato competitivo para valorizar a criação coreográfica e o intercâmbio entre grupos de dança de todo o país. Ao todo, foram recebidas 294 propostas artísticas de 18 cidades brasileiras para esta edição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A abertura será no dia 5 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal, com os espetáculos "Batucada" (Ballet Stagium) e "Samba e Amor" (Cia de Dança de São José dos Campos).
O encerramento será no mesmo local e horário, no dia 13, com o espetáculo "A Lenda das Cataratas", da Curitiba Cia de Dança.
Além das apresentações, o festival contará com workshops, mostras e intervenções em dez espaços públicos da cidade, abordando estilos clássicos e contemporâneos.
Para assistir aos espetáculos, é preciso fazer a reserva gratuita dos ingressos pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, responsável pela organização do evento.