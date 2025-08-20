35º Festidança tem espetáculos gratuitos em dez espaços públicos

A 35ª edição do Festidança já tem data e programação definidas em São José dos Campos. Com o tema "Cidade em Movimento", o festival acontece de 5 a 13 de setembro, com apresentações gratuitas e abertas ao público.

Neste ano, o evento retoma o formato competitivo para valorizar a criação coreográfica e o intercâmbio entre grupos de dança de todo o país. Ao todo, foram recebidas 294 propostas artísticas de 18 cidades brasileiras para esta edição.

