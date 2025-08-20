'Para', pediu Sarah ao sofrer estupro coletivo; jovem foi morta

"Para".

Esta foi uma das últimas palavras de Sarah Picolotto dos Santos Grego, 20 anos, brutalmente morta em Ubatuba, na noite do último dia 10. Antes de ser assassinada, a jovem sofreu estupro coletivo praticado por cinco homens, de acordo com a investigação da Polícia Civil.

A violência foi gravada pelos agressores e OVALE obteve acesso a dois vídeos, que têm sido compartilhados em grupos de WhatsApp da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.