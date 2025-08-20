Festival de artes com entrada solidária no Litoral Norte

O Teatro Municipal de São Sebastião recebe a 8ª edição do Felino - Festival de Artes do Litoral Norte. O evento oferece diversas atrações artísticas, como teatro, circo e cinema, para a população de forma gratuita nos dias 23 e 24 de agosto.
A entrada é solidária: doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A troca pelos ingressos pode ser feita na bilheteria do teatro, até sexta-feira, das 8h às 17h, ou no dia do evento, uma hora antes do início.
Programação
No sábado, dia 23, às 20h, a Cia. A Dita Cuja apresenta a comédia "M&M Show". O espetáculo, de 60 minutos, tem classificação livre e mostra duas palhaças que satirizam os talk-shows de TV.
Já no domingo, dia 24, também às 20h, o Circo Navegador estreia a peça "Inteligência Artificial, Burrice Natural... cada coisa pelo seu nome!". Com classificação de 14 anos, o espetáculo reflete sobre os impactos da tecnologia na sociedade.
O teatro fica na avenida Dr. Altino Arantes, 2, Centro - São Sebastião.