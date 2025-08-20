Festival de artes com entrada solidária no Litoral Norte

O Teatro Municipal de São Sebastião recebe a 8ª edição do Felino - Festival de Artes do Litoral Norte. O evento oferece diversas atrações artísticas, como teatro, circo e cinema, para a população de forma gratuita nos dias 23 e 24 de agosto.

A entrada é solidária: doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A troca pelos ingressos pode ser feita na bilheteria do teatro, até sexta-feira, das 8h às 17h, ou no dia do evento, uma hora antes do início.

Programação