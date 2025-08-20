URGENTE: S. José perde 2 mandos de campo e é multado em R$ 40 mil

matéria atualizada às 16h45 para correção e acréscimo de informação
O São José perdeu dois mandos de campo e terá que jogar em estádio neutro contra o São Bento, pelas oitavas de final da Copa Paulista, no dia 30 de agosto. Além disso, ainda terá que pagar uma multa de R$ 40 mil. A punição prevê que a Águia jogue dois jogos longe de casa como mandante. Assim, só terá o segundo jogo se avançar às quartas de final.
A penalização para o São José aconteceu por conta das agressões e ataques sofridos pelo ônibus da delegação do Santo André, na saída do Martins Pereira, em jogo da antepenúltima rodada da primeira fase. Na oportunidade, membros da torcida organizada Mancha Azul arremessaram pedras contra o veículo, que passou em frente à sede deles.
Assim, o clube do ABC foi à Federação Paulista de Futebol, reclamou e ainda registrou Boletim de Ocorrência. A partida de ida será nesta segunda-feira (25), às 20h, em Sorocaba.
O auditor relator do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) foi Brenno Marcus Guizzo e a decisão foi por unanimidade. A punição foi baseada no Incurso nos Arts.213, I, do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).
A diretora da SAF que comanda o futebol do clube ainda não se manifestou. E a Águia do Vale, se a decisão for mantida, terá mesmo que jogar sem o apoio de seus torcedores no Martins Pereira pelo segundo jogo consecutivo. Já a torcida Mancha Azul, no dia do ocorrido, em 3 de agosto, negou que tivesse feito emboscada aos jogadores do time adversário.