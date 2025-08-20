URGENTE: S. José perde 2 mandos de campo e é multado em R$ 40 mil

matéria atualizada às 16h45 para correção e acréscimo de informação

O São José perdeu dois mandos de campo e terá que jogar em estádio neutro contra o São Bento, pelas oitavas de final da Copa Paulista, no dia 30 de agosto. Além disso, ainda terá que pagar uma multa de R$ 40 mil. A punição prevê que a Águia jogue dois jogos longe de casa como mandante. Assim, só terá o segundo jogo se avançar às quartas de final.

