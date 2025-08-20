Reflora lança condomínio Speciale Vila Ema em São José

A moradia dos sonhos.

Ao completar 50 anos de atividade em 2025, a Construtora Reflora presenteia a cidade de São José dos Campos com um dos empreendimentos mais desejados no mercado imobiliário.

Trata-se do Speciale Vila Ema, condomínio na região central do município com 80 apartamentos de três dormitórios, com duas ou três suítes e plantas de 85 a 112 m², além de opções de lazer e todo o conforto e segurança para as famílias.

O empreendimento começou a ser construído em julho deste ano e a entrega está prevista para agosto de 2028. O plantão de vendas está aberto e o apartamento decorado teve sua abertura oficial no dia 16 de agosto.

O Speciale Vila Ema será construído na “esquina dos sonhos” para quem procura conforto, segurança e qualidade de vida, sem abrir mão das facilidades no dia a dia. Ele está localizado na avenida Adhemar de Barros, 1826, na esquina com a rua Ipiranga, no charmoso e emblemático bairro da Vila Ema.

“É uma esquina bem reservada, afastada do trânsito caótico da cidade e do barulho, mas perto de tudo o que a região oferece de melhor”, disse Juliano Dantas, sócio e diretor comercial da Reflora.

Segundo ele, o empreendimento traz a inovação tecnológica para um dos bairros mais tradicionais da cidade.

“A Vila Ema é um dos bairros mais desejados para se morar em São José dos Campos. É um bairro tradicional, repleto de comércios de excelente padrão. Há cafés, restaurantes, pet shop, farmácias, supermercados, e está próximo aos parques Santos Dummont e Vicentina Aranha, com ruas arborizadas e seguras”, afirmou o executivo.

Além das moradias, o projeto do Speciale contempla um ponto comercial na edificação, que será destinado, prioritariamente, para um café ou um bistrô, uma comodidade para os moradores do empreendimento e mais uma opção para a região.

Empresa.

Construtora e incorporadora, a Reflora é uma empresa familiar, em atividade desde 1975, que atua no mercado de empreendimentos comerciais e residenciais e loteamentos. São 40 empreendimentos entregues em cidades como São José dos Campos – sede e principal foco da empresa –, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Rio Claro (SP).

A Reflora projeta condomínios que entregam qualidade na construção, plantas funcionais que priorizam o conforto e praticidade, espaço para contemplação da natureza com áreas verdes e áreas de lazer completas e decoradas, dedicados ao bem viver. Tal conceito está bem representado no Speciale Vila Ema.

O novo empreendimento terá seis apartamentos por andar, de 85 a 88 m², até o 12º andar da edificação. Nos dois últimos andares (13 e 14), serão quatro imóveis por andar, com apartamentos de 111 e 112 m².

Além disso, há duas vagas de estacionamento no subsolo, Hobby Box privativo com 2,42 m² para guardar o que não quer dentro do apartamento, varanda gourmet integrada à cozinha e churrasqueira a carvão.

A lista de opções de lazer, no pavimento térreo, inclui piscina adulto com prainha solarium, fitness, espaço gourmet externo com churrasqueira e forno de pizza, lounge externo (pergolado), salão de festas, coworking, salão de jogos, quadra de areia para beach tênis, espaço kids externo e dois elevadores, além de pomar e paisagismo.

Para a comodidade e segurança, a portaria conta com Delivery Room, espaço de armazenamento de entregas delivery, e o empreendimento terá pontos de câmeras de monitoramento na área externa/muros, estacionamentos, áreas comuns e corredores. Haverá ainda ponto para wifi (infraestrutura) nas áreas comuns e pontos de recarga de carros elétricos.

“Quem optar por morar no Speciale Vila Ema terá o privilégio de viver em um bairro tradicional e desejado por muitos com todo conforto que a modernidade empregada no projeto traz”, afirmou Juliano Dantas.

Para ele, o empreendimento irá valorizar a Vila Ema. “O bairro ficou anos carente de novos projetos em razão de anos de zoneamento restritivo da região e pela dificuldade em se ‘criar’ áreas para construção de empreendimentos. O projeto traz modernidade a região e uma opção de planta que faltava no local”, completou.