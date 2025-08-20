Evento de carreiras oferece vivências para estudantes da região

A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu inscrições para a Feira de Profissões 2025.

O evento, que será realizado nos dias 24 e 25 de setembro, é uma oportunidade para estudantes conhecerem a rotina universitária e diferentes carreiras. A programação inclui mais de 40 estandes de cursos, oficinas, show de física, júri simulado e visita ao Museu do Corpo Humano.