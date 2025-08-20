20 de agosto de 2025
PROFISSÕES

Evento de carreiras oferece vivências para estudantes da região

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Pedro Silvini/Unitau

A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu inscrições para a Feira de Profissões 2025.

O evento, que será realizado nos dias 24 e 25 de setembro, é uma oportunidade para estudantes conhecerem a rotina universitária e diferentes carreiras. A programação inclui mais de 40 estandes de cursos, oficinas, show de física, júri simulado e visita ao Museu do Corpo Humano.

A participação é gratuita e pode ser feita pelo site unitau.br/feiradeprofissoes.

