TOCA RAUL

'Maluco Beleza' ganha tributo de aniversário na região

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
1º Tributo Toca Raul
Em homenagem ao aniversário de 80 anos de Raul Seixas, Ubatuba recebe, no dia 30, o 1º Tributo Toca Raul. O evento terá programação gratuita com música e manifestações artísticas.

A concentração será às 15h, em frente ao Bar do Faísca, no Perequê-Açú. De lá, os participantes seguirão em passeata cultural até o Fundo Social de Solidariedade.  As apresentações musicais começam às 18h30. O evento terá shows de Birhú e Paulo Mano & Banda, que tocará os grandes sucessos de Raul Seixas.

A iniciativa busca preservar a memória do artista e destacar a importância de sua obra para a cultura brasileira.

O secretário de Turismo, Anderson Paiva, reforçou o apoio a eventos que "fortalecem a cena artística local e promovem a ocupação dos espaços de Ubatuba".

Confira a programação:

  • 15h00 – 18h30: Concentração no Bar do Faísca e passeata cultural pelas ruas do Perequê-Açú até o Fundo Social de Solidariedade
  • 18h30 – 19h00: Abertura oficial e boas-vindas
  • 19h00 – 19h30: Show de Birhú
  • 20h00 – 22h00: Show de Paulo Mano & Banda
  • 22h00 – 23h00: Encerramento do palco e confraternização espontânea

