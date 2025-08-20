'Maluco Beleza' ganha tributo de aniversário na região

Em homenagem ao aniversário de 80 anos de Raul Seixas, Ubatuba recebe, no dia 30, o 1º Tributo Toca Raul. O evento terá programação gratuita com música e manifestações artísticas.
A concentração será às 15h, em frente ao Bar do Faísca, no Perequê-Açú. De lá, os participantes seguirão em passeata cultural até o Fundo Social de Solidariedade. As apresentações musicais começam às 18h30. O evento terá shows de Birhú e Paulo Mano & Banda, que tocará os grandes sucessos de Raul Seixas.
A iniciativa busca preservar a memória do artista e destacar a importância de sua obra para a cultura brasileira.
O secretário de Turismo, Anderson Paiva, reforçou o apoio a eventos que "fortalecem a cena artística local e promovem a ocupação dos espaços de Ubatuba".
Confira a programação:
- 15h00 – 18h30: Concentração no Bar do Faísca e passeata cultural pelas ruas do Perequê-Açú até o Fundo Social de Solidariedade
- 18h30 – 19h00: Abertura oficial e boas-vindas
- 19h00 – 19h30: Show de Birhú
- 20h00 – 22h00: Show de Paulo Mano & Banda
- 22h00 – 23h00: Encerramento do palco e confraternização espontânea