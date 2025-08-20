'Maluco Beleza' ganha tributo de aniversário na região

Em homenagem ao aniversário de 80 anos de Raul Seixas, Ubatuba recebe, no dia 30, o 1º Tributo Toca Raul. O evento terá programação gratuita com música e manifestações artísticas.

A concentração será às 15h, em frente ao Bar do Faísca, no Perequê-Açú. De lá, os participantes seguirão em passeata cultural até o Fundo Social de Solidariedade. As apresentações musicais começam às 18h30. O evento terá shows de Birhú e Paulo Mano & Banda, que tocará os grandes sucessos de Raul Seixas.

A iniciativa busca preservar a memória do artista e destacar a importância de sua obra para a cultura brasileira.