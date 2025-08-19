São José Basket vence no sufoco e assume liderança

O São José Basket passou sufoco, mas venceu o Osasco por 78 a 72 na noite desta terça-feira (19), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.
Desse modo, o time comandado pelo técnico Régis Marrelli vai a cinco vitórias em seis jogos, assumindo a liderança ao lado do Paulistano e do Franca. Enquanto isso, o Osasco é o penúltimo, com apenas um triunfo.
Matheus Weber, do Osasco, foi o principal cestinha do jogo, com 21 pontos. Adyel foi o destaque joseense, com 20 pontos marcados.
Na próxima rodada, visita o Pinheiros, sexta-feira (22), a partir das 20h, em São Paulo, em um duelo de muita história no basquete paulista. E o Osasco joga sábado (23), às 19h, em visita ao São Leopoldo de Limeira, em Araras.
O jogo
Em quadra, o São José encontrou um Osasco aguerrido no primeiro quarto e, em nenhum momento, a equipe da região teve facilidade. Mesmo sempre em vantagem, os joseenses não conseguiam abrir tanta vantagem. Mas, nos minutos finais, conseguiu se manter bem à frente. E fechou o período com quatro pontos de frente: 22 a 18.
No segundo quarto, o São José conseguiu melhor aproveitamento e teve uma defesa mais consistente. Assim, chegou a abrir 12 pontos de frente em determinado momento do período. Nos minutos finais, a equipe cometeu erros individuais e viu o Osasco descontar para cinco pontos: 39 a 34.
Depois do intervalo, os joseenses voltaram com uma marcação mais forte e já foram abrindo vantagem nos primeiros minutos. Até para não dar chances ao time da Grande São Paulo.
Assim o São José, mesmo com alguns erros conseguiu abrir nove pontos de frente ao final do terceiro quarto: 62 a 53.
O problema é que o Osasco voltou muito forte no quarto período e, rapidamente, descontou para três pontos, fazendo 6 a 0 de cara e obrigando Marrelli a parar o jogo.
Mas, isso não adiantou muito e a equipe visitante passou à frente no placar, já que os joseenses não conseguiam mais pontuar. Inclusive, a primeira cesta veio apenas perto dos 5min no período.
Após muito sufoco, o São José retomou a vantagem no placar, mas sem conseguir ampliar com folga. Apenas no último minuto a equipe da região conseguiu controlar a situação e garantiu o triunfo.