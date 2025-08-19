São José Basket vence no sufoco e assume liderança

O São José Basket passou sufoco, mas venceu o Osasco por 78 a 72 na noite desta terça-feira (19), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.

Desse modo, o time comandado pelo técnico Régis Marrelli vai a cinco vitórias em seis jogos, assumindo a liderança ao lado do Paulistano e do Franca. Enquanto isso, o Osasco é o penúltimo, com apenas um triunfo.