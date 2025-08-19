19 de agosto de 2025
NA CÂMARA

Sérgio promove alteração temporária na liderança do governo

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Montagem feita com fotos da Câmara de Taubaté
Alberto Barreto e Nicola Neto
Alberto Barreto e Nicola Neto

Substituição
O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), promoveu nessa terça-feira (19) uma alteração temporária na liderança do governo na Câmara: saiu o vereador Alberto Barreto (PRD) e entrou o parlamentar Nicola Neto (Novo).

Licença
Segundo a Prefeitura, a mudança foi motivada pela licença médica de Barreto, que ficará afastado da Câmara por 11 dias. O vereador passou por uma cirurgia de emergência nessa segunda-feira (18) - a licença é válida entre essa terça-feira (19) e o dia 29 de agosto.

Recuperação
De acordo com a assessoria de Barreto, a cirurgia foi bem-sucedida e o vereador já está bem, mas vai precisar de alguns dias para se recuperar.

Representante
O líder do governo representa o prefeito na Câmara. Cabe a ele, por exemplo, pedir a inclusão ou a retirada de projetos de autoria de Sérgio da pauta.

