Sérgio promove alteração temporária na liderança do governo

Substituição

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), promoveu nessa terça-feira (19) uma alteração temporária na liderança do governo na Câmara: saiu o vereador Alberto Barreto (PRD) e entrou o parlamentar Nicola Neto (Novo).

Licença

Segundo a Prefeitura, a mudança foi motivada pela licença médica de Barreto, que ficará afastado da Câmara por 11 dias. O vereador passou por uma cirurgia de emergência nessa segunda-feira (18) - a licença é válida entre essa terça-feira (19) e o dia 29 de agosto.