TAUBATÉ

Câmara terá comissão voltada ao desenvolvimento econômico

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CMT
Essa será a 13ª comissão permanente da Câmara de Taubaté
Projeto
A Câmara de Taubaté terá uma nova comissão permanente, a de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. O projeto foi aprovado em segunda discussão nessa terça-feira (19).

Competência
Segundo o projeto, de autoria dos vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade) e Isaac do Carmo (PT), a comissão irá "opinar sobre os processos atinentes à autorização de concessão de direito real de uso de bem público municipal, bem como de outros de assuntos relativos a políticas públicas de combate ao desemprego estrutural e dos ciclos econômicos".

Comissões
Atualmente, já existem na Câmara 12 comissões permanentes. Cada uma delas é composta por três vereadores. A exceção é a Comissão de Ética, que tem cinco parlamentares. A nova comissão será a 13ª.

