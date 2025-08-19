Câmara terá comissão voltada ao desenvolvimento econômico

Projeto

A Câmara de Taubaté terá uma nova comissão permanente, a de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda. O projeto foi aprovado em segunda discussão nessa terça-feira (19).

Competência

Segundo o projeto, de autoria dos vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade) e Isaac do Carmo (PT), a comissão irá "opinar sobre os processos atinentes à autorização de concessão de direito real de uso de bem público municipal, bem como de outros de assuntos relativos a políticas públicas de combate ao desemprego estrutural e dos ciclos econômicos".