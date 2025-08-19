Taubaté: Câmara rejeita moção de apoio a ministro alvo dos EUA

Moção

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (19) uma moção que manifestaria apoio ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, devido à "injustificada decisão do governo dos EUA, que determinou a cassação do visto de sua esposa e de sua filha".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A favor

Apenas três vereadores votaram a favor da moção: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Jessé Silva (Podemos).