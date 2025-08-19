Taubaté: Câmara rejeita moção de apoio a ministro alvo dos EUA

Moção
A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (19) uma moção que manifestaria apoio ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, devido à "injustificada decisão do governo dos EUA, que determinou a cassação do visto de sua esposa e de sua filha".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A favor
Apenas três vereadores votaram a favor da moção: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Jessé Silva (Podemos).
Contra
Outros sete vereadores votaram contra: Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Vereadores
Os vereadores Alberto Barreto (PRD), Richardson da Padaria (União) e Talita (PSB) não estavam na sessão. Bilili de Angelis (PP) e Edson Oliveira (PSD) registraram abstenção. Diego Fonseca (PL), Moises Pirulito (PL) e Neneca (PDT) estavam na sessão, mas não votaram. E Bobi (PRD), que presidia a sessão, votaria apenas em caso de desempate.
Agressão
Na moção, Isaac do Carmo alegou que houve "grave agressão à família do ministro, sem qualquer motivação justa ou legal, de caráter meramente político, atingindo não apenas sua dignidade pessoal, mas também a soberania nacional".
Programa
Isaac ressaltou ainda que Padilha foi "um dos responsáveis pela implantação do Programa Mais Médicos, política que levou atendimento de qualidade de forma descentralizada e acessível a todo o território nacional, beneficiando milhões de brasileiros em regiões distantes e vulneráveis".