19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TAUBATÉ

Câmara debaterá contratação de professores em regime celetista

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CMT
Sede da Secretaria de Educação de Taubaté
Sede da Secretaria de Educação de Taubaté

Audiência
A Câmara de Taubaté deve promover no dia 2 de outubro uma audiência pública para debater "a proposta de contratação de professores para a rede municipal de ensino por meio do regime celetista".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento
A realização do evento foi solicitada pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade). O requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (19).

Mudança
No requerimento, o vereador afirma que "trata-se de uma mudança relevante na forma de vínculo entre os profissionais da educação e o Poder Público Municipal, com impactos diretos na estrutura funcional da rede, nas condições de trabalho dos educadores, nos direitos e garantias trabalhistas, bem como na qualidade do ensino oferecido à população".

Debate
"A audiência visa ouvir representantes do Executivo Municipal, profissionais da educação, e principalmente os professores eventuais que atuam com assiduidade na educação do município, assumindo salas e aula por longos períodos, porém sem nenhum direito trabalhista, promovendo o diálogo democrático e o esclarecimento de dúvidas", completou o vereador.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários