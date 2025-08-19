Câmara debaterá contratação de professores em regime celetista

Audiência
A Câmara de Taubaté deve promover no dia 2 de outubro uma audiência pública para debater "a proposta de contratação de professores para a rede municipal de ensino por meio do regime celetista".
Requerimento
A realização do evento foi solicitada pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade). O requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (19).
Mudança
No requerimento, o vereador afirma que "trata-se de uma mudança relevante na forma de vínculo entre os profissionais da educação e o Poder Público Municipal, com impactos diretos na estrutura funcional da rede, nas condições de trabalho dos educadores, nos direitos e garantias trabalhistas, bem como na qualidade do ensino oferecido à população".
Debate
"A audiência visa ouvir representantes do Executivo Municipal, profissionais da educação, e principalmente os professores eventuais que atuam com assiduidade na educação do município, assumindo salas e aula por longos períodos, porém sem nenhum direito trabalhista, promovendo o diálogo democrático e o esclarecimento de dúvidas", completou o vereador.