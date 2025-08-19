Câmara debaterá contratação de professores em regime celetista

Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover no dia 2 de outubro uma audiência pública para debater "a proposta de contratação de professores para a rede municipal de ensino por meio do regime celetista".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

A realização do evento foi solicitada pelo vereador Douglas Carbonne (Solidariedade). O requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (19).