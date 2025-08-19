Recuo: Câmara barra transparência para corte de árvore em Taubaté

Votação
A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (19) o projeto que visava obrigar a Prefeitura a divulgar no site oficial do município os laudos de autorizações para supressões de árvores na cidade. Com isso, o texto será arquivado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Mudança
Na última terça-feira (12), em primeira votação, o projeto havia sido aprovado por unanimidade. Uma semana depois, em segunda votação, o texto recebeu apenas quatro votos favoráveis e acabou rejeitado com nove votos contrários - os votos contrários foram dados por vereadores da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo).
A favor
Na segunda votação, os votos favoráveis foram dos vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade), Dentinho (PP), Diego Fonseca (PL) e Isaac do Carmo (PT).
Contra
Os votos contrários foram dos vereadores Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Edson Oliveira (PSD) e Zelinda Pastora (PRD).
Vereadores
Os vereadores Alberto Barreto (PRD), Richardson da Padaria (União) e Talita (PSB) não estavam na sessão. Vivi da Rádio (Republicanos) registrou abstenção. Moises Pirulito (PL) estava na sessão, mas não votou. E Bobi (PRD), que presidia a sessão, votaria apenas em caso de desempate.
Transparência
Segundo o projeto, os laudos deveriam ser publicados com antecedência mínima de 10 dias úteis da realização dos serviços. Nos "casos de emergência devidamente justificados", o laudo poderia ser publicado até cinco dias úteis após a supressão.
Justificativa
No projeto, os autores - Douglas Carbonne, Isaac do Carmo e Talita - afirmavam que "as árvores desempenham um papel fundamental no ambiente urbano, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, a redução das ilhas de calor, o aumento da permeabilidade do solo e a preservação da biodiversidade", e que a supressão delas, "quando necessária, deve ser realizada com critério e transparência, de modo a permitir que a população acompanhe e questione as decisões tomadas".
Árvores
O projeto havia sido protocolado em fevereiro, mas foi incluído na pauta da sessão da semana passada após a Prefeitura derrubar uma árvore centenária de 25 metros que ficava em frente ao Fórum Criminal, na Praça da Eletro. Além da figueira, outras 13 árvores foram suprimidas.