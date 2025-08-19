Recuo: Câmara barra transparência para corte de árvore em Taubaté

Votação

A Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (19) o projeto que visava obrigar a Prefeitura a divulgar no site oficial do município os laudos de autorizações para supressões de árvores na cidade. Com isso, o texto será arquivado.

Mudança

Na última terça-feira (12), em primeira votação, o projeto havia sido aprovado por unanimidade. Uma semana depois, em segunda votação, o texto recebeu apenas quatro votos favoráveis e acabou rejeitado com nove votos contrários - os votos contrários foram dados por vereadores da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo).