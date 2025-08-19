Salas sensoriais: STF nega recurso da Prefeitura de Taubaté

O STF (Supremo Tribunal Federal) negou o recurso da Prefeitura de Taubaté que pedia que fosse considerada inconstitucional a lei que obriga a criação de salas de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista, déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos de comportamento no município.

O recurso foi analisado entre os dias 8 e 18 de agosto no plenário virtual, no qual os votos são apresentados em um sistema do tribunal na internet. Os 11 ministros se posicionaram contra a apelação, por entender que a Prefeitura protocolou o recurso fora do prazo. "Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional", apontou a ministra Cármen Lúcia, relatora do processo.