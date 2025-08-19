URGENTE: Justiça manda prender homem que matou Sarah na região

Após mandar soltá-lo, a Justiça voltou atrás e determinou a prisão de Alessandro Neves dos Santos, de 24 anos, que confessou à polícia ter matado Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 20 anos, e enterrado o corpo da jovem perto de uma cachoeira de Ubatuba. O crime ocorreu na noite do dia 10 de agosto e chocou o país.

A prisão temporária foi decretada nesta terça-feira (19), após recurso do Ministério Público. No entanto, até o momento, Alessandro não foi encontrado pela polícia.

O corpo de Sarah foi encontrado na última sexta-feira (15), quando Alessandro se apresentou à polícia, confessou o assassinato e levou os policiais ao local em que havia escondido o corpo, no bairro Rio Escuro. A jovem teria sido vítima de estupro coletivo, por cinco homens, antes de ser morta, segundo o relato do assassino confesso.