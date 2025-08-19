Taubaté recebe o Palmeiras e busca a 2ª vitória no Paulista

O Taubaté recebe o Palmeiras na tarde desta quarta-feira (20), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de 2025. Essa partida terá transmissão ao vivo do canal de YouTube do Uol.
A equipe da região, comandada pelo técnico Arismar Junior, perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na rodada passada, fora de casa. Assim, tenta uma recuperação diante da torcida.
Mas, o Palmeiras também perdeu ao levar 1 a 0 do Santos no clássico da semana passada. No momento, as Guerreiras Alvi Azul estão com três pontos, em penúltimo lugar, e apenas uma vitória no torneio.
Por sua vez, a equipe alviverde está em terceiro lugar, com 10 pontos ganhos. Assim, inicia a rodada cinco pontos atrás do G4 e uma vitória logo mais pode ser o início de uma esperada reação no campeonato.