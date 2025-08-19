'Festival Trem Bão' marca 148 anos do distrito de Eugênio de Melo

O distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, comemora seu 148º aniversário com o Festival Trem Bão.

Uma festa que começa a partir da próxima sexta-feira (22), valorizando a herança cultural mineira e da Serra da Mantiqueira no Vale do Paraíba, através da gastronomia e da música.

