'Festival Trem Bão' marca 148 anos do distrito de Eugênio de Melo

O distrito de Eugênio de Melo, na zona leste de São José dos Campos, comemora seu 148º aniversário com o Festival Trem Bão.
Uma festa que começa a partir da próxima sexta-feira (22), valorizando a herança cultural mineira e da Serra da Mantiqueira no Vale do Paraíba, através da gastronomia e da música.
Entre os pratos típicos, visitantes poderão provar o feijão tropeiro, arroz carreteiro, galinhada, torresmo de rolo com mandioca, baião de dois e hambúrgueres, além de doces como cocada, churros, morango com chocolate, e a novidade viral morango do amor.
Além da gastronomia, o festival também terá um parque de diversões, ambiente pet friendly, exposição de trabalhos de cerca de 30 artesãos e uma programação musical com shows de pop, rock, sertanejo e forró.
A entrada é gratuita com doação sugerida de 1 kg de alimento não perecível, que será doado a entidades assistenciais. As apresentações ocorrerão de sexta a domingo, na Estação Ferroviária de Eugênio de Melo, das 11h às 22h.