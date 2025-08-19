Qual a previsão do tempo para São José nesta quarta (20)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba terá uma quarta-feira (21) com sol entre muitas nuvens, segundo dados do Climatempo. As temperaturas variam entre mínimas de 12° e máximas de 30°, e a chance de chuva é baixa na maior parte das cidades, com exceção do litoral.

Em São José dos Campos, a mínima será de 15° e a máxima de 30°. O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mantendo a noite igualmente nublada.