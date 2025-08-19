Qual a previsão do tempo para São José nesta quarta (20)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba terá uma quarta-feira (21) com sol entre muitas nuvens, segundo dados do Climatempo. As temperaturas variam entre mínimas de 12° e máximas de 30°, e a chance de chuva é baixa na maior parte das cidades, com exceção do litoral.
Em São José dos Campos, a mínima será de 15° e a máxima de 30°. O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mantendo a noite igualmente nublada.
Em Taubaté, a previsão é semelhante, com mínima de 14° e máxima de 30°. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, e a noite permanecerá com nuvens.
Guaratinguetá terá mínima de 14° e máxima de 30°, com sol e muitas nuvens à tarde. Durante a noite, o céu segue com bastante nebulosidade, mas sem registro de chuva.
No litoral, Caraguatatuba deve registrar mínima de 17° e máxima de 26°. O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e há previsão de pancadas de chuva à noite, com 40% de probabilidade.
Já em Campos do Jordão, a mínima será de 12° e a máxima de 23°. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos nublados, mantendo a noite com bastante nebulosidade.
A orientação é para que a população acompanhe a previsão e se prepare para variações de temperatura, especialmente nas regiões serranas e no litoral.