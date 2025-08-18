19 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MORTE

Fábio é morto em casa no Vale, enquanto esposa tomava banho

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi morto em casa
Fábio Aurélio Rabelo, de 44 anos, foi assassinado a tiros na sala de casa, enquanto a esposa tomava banho. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na rua José Corrêa da Silva, região rural de Pindamonhangaba. Fábio deixa dois filhos, que também estavam na residência no momento do crime.

À polícia, a esposa relatou ter ouvido o som do que imaginou que eram "bombinhas". Ao sair do banho, encontrou o marido já baleado, caído no chão da sala.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncia de disparos em uma casa. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída na sala, com perfurações nas costas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas o médico que atendeu à ocorrência constatou o óbito, apontando lesões na região da cabeça e três perfurações no tórax.

Uma vizinha relatou à polícia que outra moradora teria visto o autor do crime. A testemunha descreveu o suspeito como um homem branco, vestindo roupas azuis semelhantes às de um uniforme de fábrica. Ele teria conversado rapidamente com ela antes de fugir em um veículo Peugeot, cuja cor não foi identificada.

O local foi preservado para perícia. Equipes do Instituto de Criminalística realizaram levantamentos, e a Funerária Memorial da Paz foi acionada para a remoção do corpo.

A Polícia Civil de Pindamonhangaba investiga o caso como homicídio e busca identificar o autor dos disparos.

