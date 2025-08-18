Fábio é morto em casa no Vale, enquanto esposa tomava banho

Fábio Aurélio Rabelo, de 44 anos, foi assassinado a tiros na sala de casa, enquanto a esposa tomava banho. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na rua José Corrêa da Silva, região rural de Pindamonhangaba. Fábio deixa dois filhos, que também estavam na residência no momento do crime.

À polícia, a esposa relatou ter ouvido o som do que imaginou que eram "bombinhas". Ao sair do banho, encontrou o marido já baleado, caído no chão da sala.