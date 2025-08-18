VÍDEO: Cavalo agoniza após ter patas cortadas com facão no Vale

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um cavalo agonizando após ter as patas cortadas com um facão, em uma cena que gerou revolta em Bananal, no Vale do Paraíba. O caso ocorreu no último sábado (16), durante uma cavalgada no bairro rural Sertão do Guaraná, e foi registrado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (18).

O dono do animal, um jovem de 21 anos, confessou ter desferido os golpes, mas alegou acreditar que o cavalo já estava morto no momento da mutilação. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder por crime de maus-tratos a animais, que pode ter a pena aumentada em razão da morte do cavalo.