VÍDEO: Cavalo agoniza após ter patas cortadas com facão no Vale

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um cavalo agonizando após ter as patas cortadas com um facão, em uma cena que gerou revolta em Bananal, no Vale do Paraíba. O caso ocorreu no último sábado (16), durante uma cavalgada no bairro rural Sertão do Guaraná, e foi registrado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (18).

O dono do animal, um jovem de 21 anos, confessou ter desferido os golpes, mas alegou acreditar que o cavalo já estava morto no momento da mutilação. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder por crime de maus-tratos a animais, que pode ter a pena aumentada em razão da morte do cavalo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cavalo passou mal durante o trajeto, deitou-se e parou de respirar. Em seguida, o rapaz retirou um facão da cintura e arrancou as patas do animal.

Uma testemunha, assustada com a cena, relatou que tentou deixar o local, mas temia a reação do jovem, que estava armado. O declarante conseguiu pedir carona e mais tarde avisou o pai do investigado sobre o episódio.

As imagens do cavalo mutilado se espalharam rapidamente nas redes sociais e provocaram forte repercussão. A mãe do jovem chegou a gravar um vídeo em defesa do filho, também compartilhado online.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação.

