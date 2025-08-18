Busca Busca inaugura novas lojas no centro de São José

O Busca Busca, instalado no antigo Shopping Faro, em São José dos Campos, vai inaugurar até sexta-feira (22) uma megaloja de cosméticos, além de uma ótica e uma loja de capinhas de celulares. O estabelecimento está localizado na rua Sebastião Humel, no Calçadão da região central.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o empresário Alex Ye, dono do empreendimento, a nova loja de cosméticos promete oferecer produtos de qualidade com preços mais competitivos que os da concorrência. Um exemplo citado é de um item vendido por R$ 59, enquanto em outras lojas da cidade chega a custar R$ 70.
Além disso, a futura ótica deve contar com atendimento especializado: o objetivo é disponibilizar consulta oftalmológica no local e entregar os óculos prontos no mesmo dia.
As inaugurações fazem parte da expansão do espaço comercial, que já recebeu, no início de agosto, uma loja de relógios digitais e outra de bolsas. De acordo com Ye, novas unidades de importadores também devem ser abertas até o fim do ano.
O empresário já adquiriu imóveis vizinhos ao shopping para ampliar o Busca Busca São José dos Campos, que teve sua inauguração parcial em 8 de julho e, desde então, vem movimentando o comércio da região central.