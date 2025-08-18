Busca Busca inaugura novas lojas no centro de São José

O Busca Busca, instalado no antigo Shopping Faro, em São José dos Campos, vai inaugurar até sexta-feira (22) uma megaloja de cosméticos, além de uma ótica e uma loja de capinhas de celulares. O estabelecimento está localizado na rua Sebastião Humel, no Calçadão da região central.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o empresário Alex Ye, dono do empreendimento, a nova loja de cosméticos promete oferecer produtos de qualidade com preços mais competitivos que os da concorrência. Um exemplo citado é de um item vendido por R$ 59, enquanto em outras lojas da cidade chega a custar R$ 70.