18 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Caça! Aluno de medicina de Taubaté morre e comove amigos

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Felipe morreu e comoveu Taubaté
Felipe morreu e comoveu Taubaté

A morte do estudante de medicina Felipe Fernando Martins Russi, conhecido como “Caça-Rato”, gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas da Faculdade de Medicina de Taubaté (FMT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Felipe, de 23 anos, conciliava a rotina de estudos com o esporte, atuando como jogador de futsal e futebol de campo da Atlética da FMT. Também era ritmista da Taubateria, onde se destacou pelo entusiasmo e dedicação. Em nota, a associação atlética e a bateria da faculdade lamentaram a perda e exaltaram o legado do estudante. “O Caça-Rato não foi apenas atleta, foi amigo, parceiro, conselheiro… um coração gigante que sempre carregava alegria e leveza por onde passava. Sua presença ficará eternamente em nossa memória.”

O velório de Felipe aconteceu nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, das 9h às 13h.

"FMT amanheceu em luto hoje. Para sempre será lembrado! Que Maria te cubra com teu manto e que Deus conforte o coração dos seus familiares. Perdemos um menino ímpar", disse Mari Prospero.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários