Adeus, Caça! Aluno de medicina de Taubaté morre e comove amigos

A morte do estudante de medicina Felipe Fernando Martins Russi, conhecido como “Caça-Rato”, gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas da Faculdade de Medicina de Taubaté (FMT).

Felipe, de 23 anos, conciliava a rotina de estudos com o esporte, atuando como jogador de futsal e futebol de campo da Atlética da FMT. Também era ritmista da Taubateria, onde se destacou pelo entusiasmo e dedicação. Em nota, a associação atlética e a bateria da faculdade lamentaram a perda e exaltaram o legado do estudante. “O Caça-Rato não foi apenas atleta, foi amigo, parceiro, conselheiro… um coração gigante que sempre carregava alegria e leveza por onde passava. Sua presença ficará eternamente em nossa memória.”