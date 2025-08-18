Absurdo! Jovem é suspeito de arrancar patas de cavalo no Vale

Revoltado, após o cavalo passar mal durante uma cavalgada, um jovem de 21 anos pegou um facão e cortou as patas do animal. O caso aconteceu em Bananal, no Vale do Paraíba, no último sábado (16), em uma região rural conhecida como Sertão do Guaraná, e foi registrado pela polícia nesta segunda-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O dono do cavalo foi conduzido à delegacia e confirmou ter cortado as patas do cavalo, mas alegou acreditar que o cavalo já estava morto no momento dos golpes. Ele vai responder por maus-tratos.