Absurdo! Jovem é suspeito de arrancar patas de cavalo no Vale

Revoltado, após o cavalo passar mal durante uma cavalgada, um jovem de 21 anos pegou um facão e cortou as patas do animal. O caso aconteceu em Bananal, no Vale do Paraíba, no último sábado (16), em uma região rural conhecida como Sertão do Guaraná, e foi registrado pela polícia nesta segunda-feira (18).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O dono do cavalo foi conduzido à delegacia e confirmou ter cortado as patas do cavalo, mas alegou acreditar que o cavalo já estava morto no momento dos golpes. Ele vai responder por maus-tratos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o animal, que pertencia ao investigado, passou mal durante o trajeto, deitou-se e parou de respirar. Uma testemunha, que acompanhava a cavalgada, relatou que o jovem, então, teria retirado um facão da cintura e desferido golpes contra a pata do cavalo. As patas foram arrancadas.
Assustado com a cena, o declarante afirmou que tentou deixar o local, mas temia a reação do rapaz, que estava armado. Ele conseguiu pedir carona a um conhecido, e seguiu até a casa do investigado, onde sua motocicleta estava estacionada. Em seguida, comunicou o ocorrido ao pai do jovem e retornou para sua residência.
A Polícia Civil localizou o suspeito em sua casa e o conduziu até a delegacia. O caso segue em investigação. A mãe do jovem também foi ouvida após divulgar nas redes sociais um vídeo em defesa do filho, em meio à repercussão causada por imagens do animal morto e mutilado.
A ocorrência foi registrada como crime de abuso a animais, cuja pena pode ser aumentada em caso de morte do animal.