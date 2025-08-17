Hospital de Retaguarda: obras de ampliação entregues em outubro

As obras de ampliação do Hospital de Retaguarda, que compreendem principalmente o aumento da área da recepção e construção de novas salas de apoio, devem ser concluídas até outubro.

A unidade é uma extensão do Hospital Municipal, que não paralisou o atendimento médico no local mesmo durante a reforma.

Além da ampliação da área, a recepção terá novas instalações elétricas e hidráulicas, climatização e acabamentos internos. Já as novas salas estão sendo construídas na parte posterior do prédio, ao fundo da unidade.

Após as obras, o Hospital de Retaguarda será reaberto como uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para pacientes adultos. Entre os benefícios, estão a otimização no acolhimento dos pacientes, o aperfeiçoamento de fluxos e as condições de trabalho para as equipes.

O prédio, inaugurado pela Prefeitura em 2020, durante a pandemia, inicialmente foi entregue com uma área construída de 1.500 metros quadrados, em dois pavimentos.

Com as obras, o prédio ganhará mais 267 metros quadrados de área, sendo 169 metros quadrados só de recepção, que passará a contar com um novo fluxo para atendimento de pacientes idosos, com mais conforto e segurança.

A recepção da nova UPA adulto possibilitará acomodar, confortavelmente, 200 pessoas, número quase quatro vezes maior que o espaço atualmente ofertado no pronto atendimento adulto do HM.