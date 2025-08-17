Vereadores apreciaram 7.355 documentos no 1º semestre

Das 37 sessões ordinárias realizadas pela Câmara de São José dos Campos de fevereiro a junho, 20 ocorreram às terças-feiras, dia em que a pauta é composta por documentos como requerimentos, moções, indicações, diversos e atas. Eles podem ser lidos para ciência dos vereadores ou submetidos a aprovação em plenário. Na quinta-feira ocorre a leitura (iniciando a tramitação) e votação de projetos de lei.

No primeiro semestre de 2025, os parlamentares apresentaram 5.142 indicações; 200 moções e 1.742 requerimentos, dos quais 766 foram votados e 617 aprovados. Também entraram na pauta 228 diversos e 43 atas de sessões (ordinárias, extraordinárias e solenes).

De acordo com o Regimento Interno, requerimento é todo pedido, verbal ou escrito. Pode ser, por exemplo, solicitando informações acerca de atos do Legislativo, do Poder Executivo, de instituições conveniadas e de concessionárias do serviço público municipal. Dependendo do conteúdo, é submetido à deliberação do plenário ou apenas lido para conhecimento seguindo direto para despacho do presidente da Câmara.

Por meio da indicação o vereador sugere medidas de interesse público à administração direta e indireta e aos concessionários de serviços municipais. As indicações, bem como os documentos diversos, não são votados; constam da pauta para leitura e ciência. A maioria das indicações aponta a necessidade de serviços de manutenção e melhorias, tais como limpeza, iluminação, sinalização, entre outras providências, em vias e espaços como praças, quadras esportivas, unidades de saúde, escolas, linhas de ônibus, áreas verdes e ciclovias.

Na moção, o parlamentar se manifesta sobre algum assunto. As moções não são mais votadas desde fevereiro e podem ser de apoio; pesar; protesto; louvor; solidariedade ou repúdio.