Carlos Prates, de Taubaté, nocauteia no UFC com 'golpe absurdo'

O taubateano Carlos Prates retomou o caminho das vitórias neste sábado (16), em Chicago (EUA), ao nocautear Geoff Neal em luta do UFC 319.

Prates nocauteou Neal no primeiro round, com belíssima cotovelada giratória nos segundos finais, deixando o oponente estatelado no chão.