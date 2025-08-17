Carlos Prates, de Taubaté, nocauteia no UFC com 'golpe absurdo'

O taubateano Carlos Prates retomou o caminho das vitórias neste sábado (16), em Chicago (EUA), ao nocautear Geoff Neal em luta do UFC 319.
Prates nocauteou Neal no primeiro round, com belíssima cotovelada giratória nos segundos finais, deixando o oponente estatelado no chão.
Superior e mais agressivo ao longo do round, o brasileiro fechou o combate com uma cotovelada, no nono nocaute por cotovelada giratória em toda a história do UFC.
"Eu vou ser o primeiro cara a nocauteá-lo no UFC, ele já foi nocauteado pelo Kevin Holland, mas fora do UFC. Agora eu vou chegar lá, nocauteá-lo e trazer mais uma vitória para o Brasil", prometeu o 'Pesadelo' em entrevista à ESPN.
Mais novo e mais alto, o brasileiro cumpriu sua promessa e não se deixou levar pelas provocações do rival, superando Neal com uma cotovelada que já entra para a história do Ultimate e deixou o americano jogado no chão, sem qualquer condição de reagir ou sequer se levantar.
No X, o lutador Michael Chiesa disse que o astro brasileiro do striking merece o prêmio de nocaute do ano “com certeza”. O ex-campeão do UFC Rafael dos Anjos foi além e previu o 'Pesadelo' como um futuro campeão no Ultimate: "Carlos Prates será o próximo campeão".
Em entrevista após a vitória, Prates voltou a falar sobre o UFC Rio, que será disputado em 11 de outubro, ganhando uma promessa de luta diretamente de Dana White.
Carlos Prates mantém um histórico de 29 lutas, desde 2012, com sete derrotas e 22 vitórias, sendo 18 por nocaute. Apenas no UFC, ele tem seis lutas, com cinco vitórias e uma derrota. Todas as vitórias foram por nocaute.
* Com informações da ESPN