Zé Guilherme está feliz: o poeta enxerga muito além do que se vê

José Guilherme está feliz.

Veja bem, verdade seja dita: José Guilherme está duplamente feliz.

Dias atrás, em uma manhã de julho, com a fé inabalável na poesia do encontro, tive o privilégio de tomar um café (ou dois) com José Guilherme Ferreira.

Conhecido como Zé Gui, José Guilherme é um homem de múltiplos talentos e facetas diversificadas. É jornalista, artista plástico e escritor, além de poeta e poesia.